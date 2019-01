Ein Trend zu mehr oder weniger Gefahren im Straßenverkehr lässt sich daraus jedoch nicht ablesen. Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr, zum Teil auch abhängig vom Wetter. Durch die wachsende Stadt nahm in den vergangenen Jahren die Dichte des Straßenverkehrs zu. Auch die elf getöteten Radfahrer, deren Zahl immer stark im Fokus steht, gibt keine Hinweise auf einen Trend. Der Wert liegt in der Bandbreite der vergangenen Jahre.

Die letzte Verkehrstote des Jahres war eine 29-Jährige Touristin aus Brasilien. Sie gehörte zu einer Gruppe von fünf jungen Menschen, in die ein Autofahrer in der Nacht zum 29. Dezember gerast war. Alle Opfer wurden schwer verletzt. Die 29-Jährige starb am 31. Dezember.

Mit einer Mahnwache wollten mehrere Verkehrsvereine und -verbände am Donnerstagnachmittag an die Frau erinnern. Zum Gedenken wollten sie eine weiße Figur am Ort des Unfalls an der Kreuzung Osloer Straße und Prinzenallee in Gesundbrunnen aufstellen.