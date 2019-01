Im Streit um eine Kleingartenanlage in Potsdam-Babelsberg hat die Stadt den Investor zu Gesprächen aufgefordert. Das Berliner Unternehmen Tamax will auf der Kleingartenanlage Angergrund Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 300 bis 400 Wohnungen errichten, für das Areal besteht allerdings gar kein Baurecht.

Die Stadt will die Nutzung als Kleingartenanlage erhalten, allerdings kann sich Potsdams Bauderzenent Bernd Rubelt (parteilos) einen Kompromiss vorstellen. "Wir hatten schon mehrfach Angebote gemacht, in ähnlicher Weise zu verfahren wie im Nachbargebiet", sagte Rubelt am Montag dem rbb. Dort sei ein Stück zu Bauland geworden, das größere Stück sei als Gartenland gesichert geblieben. "Das würde ich mir hier auch wünschen." Der Investor hat Rubelt zufolge allerdings bislang nicht auf dieses Angebot reagiert.

Tamax hatte das Areal 2015 von einem privaten Vorbesitzer gekauft. Im vergangenen November hatten die Pächter dann ihre Gärten räumen müssen, der Investor hatte ein entsprechendes Gerichtsurteil erwirkt. Das Gericht urteilte, dass der Kreisverband der Garten- und Siedlerfreunde (VGS) kein rechtmäßiger Zwischenpächter der Fläche ist. Der VGS hatte es versäumt, in den 1990er Jahren einen Hauptpachtvertrag mit dem damaligen Eigentümer abzuschließen - darum haben auch die Unterpacht-Verträge der Kleingärtner keine Gültigkeit.

Nun will der Investor mit seinen Abrissarbeiten offenbar Tatsachen schaffen, bevor am kommenden Mittwoch die Stadtverordneten eine sogenannte Veränderungssperre beschließen können. "Dieses Instrument soll verhindern, dass auf der Fläche andere Nutzungen als die Kleingartennutzung möglich sind - bis der entsprechende Bebauungsplan aufgestellt ist", so die Mitteilung der Stadt Potsdam. In ihrer Sitzung Anfang Dezember habe die Stadtverordnetenversammlung die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Angergrund beschlossen, der die Sicherung der kleingärtnerischen Nutzung erreichen soll.