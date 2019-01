Zwei bei Baumfällarbeiten gekappte Stromkabel haben am Mittwochmorgen auf der A11 in Gramzow (Uckermark) für erhebliche Behinderungen gesorgt.

"Ein Fällkran hatte bei seiner Arbeit zwei Kabel getroffen; die sind dann gerissen und auf die Fahrbahn der A11 gefallen, allerdings wurde dabei kein Auto getroffen", sagte der Leiter der Autobahnmeisterei Gramzow, Lars Kehler rbb|24. Nach der Alarmierung der Polizei sei der zuständige Stromversorger Edis benachrichtigt, der Strom abgeschaltet und die Kabel auf dem Abschnitt zwischen Warnitz und Pfingstberg beseitigt worden. Durch das herunterhängende Kabel musste zunächst die gesamte Fahrbahn der A11 Berlin-Stettin zwischen den Anschlussstellen Warnitz und Pfingstberg in Richtung Berlin gesperrt werden.



Anschließend wurde jeweils eine Fahrbahn in beide Richtungen freigegeben. Durch die Sperrung entstand ein Rückstau von rund 30 Kilometern, wie die Polizei über Twitter mitteilte. Am Mittag wurde der Abschnitt dann wieder freigegeben.



Der Energieversorger stellte die Stromversorgung in den betroffenen Ortschaften durch eine interne Umschaltung wieder her, wie die Zeitung "Nordkurier" (online) berichtete.