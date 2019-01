Berlin und Brandenburg sind von den Auswirkungen des Sturmtiefs Benjamin weitestgehend verschont geblieben. Eine Warnung vor Sturmböen des Deutschen Wetterdienstes, die eigentlich bis 3 Uhr morgens am Mittwoch gültig war, wurde am Dienstagnachmittag wieder aufgehoben.

In anderen Teilen Deutschlands war das Wetter am Dienstag hingegen weitaus ungemütlicher. Das Sturmtief Benjamin brachte schauerartigen Regen im Nordwesten mit sich. Teils anhaltende Schneefälle kamen im Erzgebirge, im Bayerischen Wald und in den Alpen nieder. Zugleich fegten schwere Sturmböen über weite Teile Deutschlands. Am Mittwoch soll es ab einer Höhe von 500 bis 700 Metern zeitweise schneien.

Nach einer Warnung des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie bereiteten sich die Menschen an Teilen der deutschen Nord- und Ostseeküste am Dienstag auf eine Sturmflut vor. An der nordfriesischen Küste sollten wegen des Sturmtiefs Benjamin etwa 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser erreicht werden.

Woanders kündigt sich der Frühling an. In einigen Teilen Nordrhein-Westfalens waren am Dienstag nach DWD-Angaben schon wieder Hasel-Pollen in der Luft. Zudem könne es auch Erlen-Pollen geben, hieß es. "Die Pollen sind noch vereinzelt", sagte eine Sprecherin.

Den Menschen im südlichen Bayern und in Österreich wiederum gönnt der Winter am Dienstag nach einem der schneereichsten Wochenenden der vergangenen Jahre voraussichtlich eine kurze Atempause. In Bayerns Skigebieten waren nach den Schneefällen der letzten Tage dennoch zahlreiche Lifte und Pisten gesperrt.

Einen Überblick zu den Auswirkungen von Sturmtief Benjamin in anderen Regionen Deutschlands und Europas finden Sie bei den Kollegen von tagesschau.de.