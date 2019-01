Sorge um einen der Tiger-Vierlinge aus dem Berliner Tierpark: Die Hinterläufe von Sumatra-Tiger-Mädchen Seri knicken manchmal bei schnellen Bewegungen ein. Die Schwierigkeiten beim Laufen träten "ab und zu" auf, erklärte ein Zoo-Sprecher am Mittwoch auf Anfrage. Seri könne sich aber "bisher nahezu uneingeschränkt bewegen". Zur Abklärung sei die Kleine bereits im Dezember im CT des benachbarten Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung untersucht worden. Dabei sei "eine Art kleiner Bandscheibenvorfall" festgestellt worden.

"Beide Befunde sind bisher nicht besorgniserregend", so der Sprecher weiter. Die Chance, dass sich die Bandscheiben-Wölbung verwachse, sei "ziemlich groß". In der Tiger-Box sei eine zusätzliche UV-Lampe angebracht worden. Nun wolle man mindestens ein Vierteljahr abwarten, ob sich Seris Zustand bessert, sagte Tierarzt Andreas Pauly in einem auf der Facebook-Seite des Parks veröffentlichten Video.

Die Vierlinge - zwei Kater und zwei Katzen - waren am 4. August 2018 zur Welt gekommen. Die Elterntiere stammen aus indonesischen Zoos und leben seit 2013 in Berlin. Die Vierlinge sind ihr erster Nachwuchs.