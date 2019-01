Nach einem blutigen Streit zweier Großfamilien in Berlin mit einem Toten und drei Schwerverletzten müssen die Hauptangeklagten mit einer Verschärfung ihrer Haftstrafen rechnen. Die Staatsanwaltschaft hatte mit ihrer Revision gegen die Verurteilung der drei Männer wegen Totschlags und versuchten Totschlags Erfolg: Der Bundesgerichtshof (BGH) hält es für möglich, dass die Taten aus niedrigen Beweggründen begangen wurden und damit als Mord zu werten sind, wie aus seinem am Dienstag veröffentlichten Urteil hervorgeht. Der Prozess muss nun zum Teil neu aufgerollt werden.

Die jahrzehntelang gut befreundeten Familien waren Ende 2015 in Streit geraten. Über Beleidigungen und Tätlichkeiten schaukelte sich der Konflikt hoch, bis ein Treffen zur Klärung in einem Café vereinbart wurde. Dort kam es zur Eskalation: Ein Mann verblutete nach einem Messerstich in den Rücken und einem Bauchschuss, drei weitere Männer wurden lebensgefährlich verletzt.