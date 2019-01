Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Müncheberg (Märkisch-Oderland) ist am Samstag ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Wie das Lagezentrum der Brandenburger Polizei am Abend mitteilte, war auf der Bundesstraße 1 ein Transporter in den Gegenverkehr geraten und in der Nähe des Abzweigs Jahnsfelde mit einem Auto zusammengeprallt.

Der Pkw-Fahrer starb bei dem Unfall, eine weitere Person in dem Auto wurde schwer verletzt. Der Transporterfahrer war nicht ansprechbar. Details zu den Unfallbeteiligten lagen zunächst nicht vor.