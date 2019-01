Mäusekot im Brot oder Haarreste in Kochtöpfen: Immer wieder stoßen Lebensmittel-kontrolleure in Restaurants oder Imbissen auf ekelerregende Zustände. Doch die Ergebnisse ihrer Kontrollen werden kaum öffentlich gemacht. Eine Online-Plattform soll das ändern.

Bisher machten die Kontrollbehörden in Deutschland "nur in Ausnahmefällen" öffentlich, wie es um die Sauberkeit in den Betrieben bestellt sei, kritisierte Foodwatch. Mit der Plattform "Topf Secret" [externer Link] könnten nun deutschlandweit Kontrollergebnisse von Lebensmittelbetrieben abgefragt werden.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch und die Transparenz-Initiative FragDenStaat haben am Montag eine neue Internet-Plattform gestartet, die über Hygienemängel in Restaurants und Imbissen informieren soll. Foodwatch wirft den Lebensmittelbehörden vor, darüber nicht genug zu informieren.

Seit Jahren wird ungefähr jeder vierte kontrollierte Lebensmittelbetrieb in Deutschland negativ beanstandet. In Berlin ist es jeder fünfte , wie eine Anfrage der Verbraucherzentrale bei den Bezirksämtern ergab.

Das Ergebnis erhielten Verbraucher allerdings erst nach mehreren Wochen, schränkte Foodwatch ein. Es könne auch passieren, dass sich Behörden quer stellten. Die Initiative FragDenStaat zählt darauf, dass mit steigender Zahl der Anträge der Druck auf die Bundesregierung wächst, "eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die Transparenz zur Regel macht und nicht zur Ausnahme". Am Montag war der neue Dienst zeitweise nicht zugänglich - "Leider sind unsere Dienste durch die große Aufmerksamkeit überlastet", hieß es am Nachmittag.

Das Land Berlin hat im Sommer 2018 bei der Verbraucherschutzministerkonferenz einen Antrag eingebracht, der ein bundeseinheitliches Modell für mehr Transparenz vorsieht.

Am liebsten hätte Foodwatch ein System, bei dem die Ämter die Läden mit Smileys versehen, wie vor einigen Jahren in Pankow. Das war aus rechtlichen Gründen gescheitert. "Wir können kein Smiley abbilden, wie das in Dänemark oder Norwegen der Fall ist", so Huizinga. Auch ein Rating wie beispielsweise in Wales sei nicht möglich. "Wir können nur die Kontrollberichte online stellen."