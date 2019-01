Ein 18-Jähriger hat in Berlin-Gesundbrunnen mehrere Messerstiche am Bein erlitten. Der Mann gab an, bei einem Spaziergang in der Nacht zum Samstag von fünf Angreifern attackiert worden zu sein, wie die Polizei mitteilte. Diese sollen ihn in der Freienwalder Straße unvermittelt geschlagen und getreten haben.

Einer aus der Gruppe habe ihn außerdem mit einem Messer am Bein verletzt, bevor die Täter flüchteten. Der 18-Jährige wurde mit oberflächlichen Stichen ambulant in einer Klinik behandelt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.