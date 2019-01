Zwei Unfälle mit Fußgängern in Berlin

Zwei Verkehrsunfälle mit Seniorinnen, die zu Fuß unterwegs waren, haben sich am Dienstag in Berlin ereignet.

Eine 85 Jahre alte Frau wurde in Berlin-Grunewald nacheinander von zwei Autos erfasst und tödlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte. Demnach überquerte die Frau am späten Dienstagnachmittag die Fahrbahn der Warmbrunner Straße. Zeugen sollen beobachtet haben, wie die Fußgängerin bei Rot und neben dem Fußgängerüberweg quer über die Straße ging.

Ein linksabbiegender 82-jähriger Autofahrer erfasste sie. Die 85-Jährige wurde in den Gegenverkehr geschleudert und dort ein weiteres Mal von einem Auto angefahren. Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus, wo sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen erlag.