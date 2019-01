Der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Mehrere Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurden nach Polizeiangaben verletzt.

Weil die Fahrerkabine des Sattelzuges in Folge des Unfalls in die Gegenfahrbahn geschleudert wurde, musste der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt und abgeleitet werden. Die Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle dauern bis zur Stunde an. Die Leitstelle Lausitz geht davon aus, dass die Vollsperrung bis in den Abend dauern wird. Der Verkehr wird solange umgeleitet.

Ein Rettungshubschrauber sowie freiwillige Feuerwehren aus mehreren Orten waren angefordert worden. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Zur Höhe der Sachschäden liegen bis zur Stunde keine Informationen vor.