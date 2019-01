Auf der Autobahn 24 im Norden von Berlin ist es zu einem schweren Unfall gekommen. In Höhe Stolpe (Mecklenburg-Vorpommern) - rund 30 Kilometer entfernt zur Landesgrenze Brandenburgs - sei ein Lastwagen ins Schleudern gekommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Holz-Transporter geriet dadurch in die Mittelleitplanke und kippte um. Der Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.