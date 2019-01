Ein 79-Jähriger, der seinen hustenden Bettnachbarn in einer Pflegeeinrichtung in Berlin-Neukölln erdrosselt hat, ist zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Angeklagten am Donnerstag des Totschlags schuldig.

Er sei im Juli vergangenen Jahres nach drei schlaflosen Nächten zum Bett des 77 Jahre alten Opfers gegangen, habe ihm einen Bademantelgürtel um den Hals gelegt und zugezogen, befanden die Richter. Es sei eine spontane Tat gewesen.