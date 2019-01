Acht Jahre Haft für Schüsse auf Freund der Tochter in Berlin

Ein Mann jesidischen Glaubens, der in Berlin-Gesundbrunnen auf offener Straße sechs Schüsse auf den Freund seiner Tochter abgefeuert hat, ist zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Im Oktober 2017 hatte der Verurteilte auf den muslimischen Freund seiner damals 18-jährigen Tochter gefeuert und diesen lebensgefährlich verletzt .

Prozess-Auftakt in Berlin

Das Landgericht Berlin sprach den 47-Jährigen am Dienstag des versuchten Totschlags für schuldig. Zudem soll er an den 31-Jährigen ein Schmerzensgeld in Höhe von 75.000 Euro zahlen.