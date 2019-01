Viermal war der Prozess zuvor geplatzt, im fünften Anlauf ist am Freitag vor dem Potsdamer Landgericht das Urteil gesprochen worden: Ein Zigarettenschmuggler muss vier Jahre ins Gefängnis. Seine Komplizen bekamen mildere Urteile. Von Lisa Steger

Der Strafkammer zufolge hatten die drei Angeklagten Zigaretten aus Turin nach Deutschland gebracht, dabei aber vorgegeben, sie außerhalb der Europäischen Union verkaufen zu wollen. In diesem Fall wären tatsächlich keine Steuern angefallen.

Das Landgericht Potsdam hat am Freitag einen Zigarettenschmuggler zu vier Jahren Haft verurteilt. Zwei Mitangeklagte wurden wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu einem Jahr beziehungsweise 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Ein vierter Angeklagter wurde freigesprochen, weil sich die Vorwürfe gegen ihn nicht beweisen ließen. Die Richter gingen von einem Schaden von 15 Millionen Euro aus. Die Staatsanwaltschaft war in der Anklage von 58 Millionen Euro an Steuerschaden ausgegangen. Der Vorsitzende Richter sprach von einem schwierigen Verfahren. Mehrere ausländische Behörden etwa in Griechenland und Italien hätten nicht kooperiert.

Der Prozess hat 77 Verhandlungstage gedauert und lief seit Mitte 2016.