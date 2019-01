Die Beamten waren am frühen Morgen des Neujahrstags zu einem Streit in der Kulmer Straße gerufen worden. Dort fanden sie eine 45-jährige Frau, ihren 15-jährigen Sohn und einen 43-jährigen Mann vor. Alle drei hatten Stichverletzungen – die der Frau waren so schwer, dass sie im Krankenhaus sofort operiert werden musste. Lebensgefahr besteht offenbar nicht.

In Berlin-Schöneberg sind am Dienstag drei Menschen durch Messerstiche verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Die Polizei nahm insgesamt fünf Tatverdächtige fest. Die vier Männer und eine Frau waren aufgrund von Zeugenaussagen an unterschiedlichen Orten in der Nähe des mutmaßlichen Tatorts aufgespürt worden. Den Angaben zufolge stehen sie im Verdacht, an der Auseinandersetzung und den Angriffen beteiligt gewesen zu sein. Sie wurden noch am Dienstag wieder freigelassen.

Die Polizei ermittelt jetzt die Hintergründe des Vorfalls.