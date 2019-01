Überraschung am Montagmorgen: Ein Claas Relotius bot dem rbb-Radiosender Radioeins ein Interview an. Er wolle über die gegen den Journalisten erhobenen Vorwürfe sprechen, sagte er. Doch der Mann entpuppte sich im Interview als Schwindler.

Ein unbekannter Mann hat sich am Montag in einem Telefongespräch gegenüber dem Radiosender Radioeins als der Journalist Claas Relotius ausgegeben. Er hatte zuvor angekündigt, über alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe sprechen zu wollen.

Der "Spiegel"-Redakteur Claas Relotius hatte kurz vor Weihnachten zugegeben, zahlreiche Protagonisten und Details in seinen Reportagen erfunden zu haben. Relotius hat sich in der Affäre, die der "Spiegel" Mitte Dezember selbst enthüllte, bislang nur über seine bisherige Redaktion und über seinen Anwalt geäußert und dabei die wesentlichen Vorwürfe gegen ihn bestätigt.

In der vergangenen Woche gab sich dann ein Unbekannter via E-Mail und am Telefon als Claas Relotius aus - und bot unter anderem dem rbb-Radiosender Radioeins Interviews an. Doch Radioeins und das kooperierende NDR-Medienmagazin Zapp zweifelten an der Glaubwürdigkeit des Mannes. Zapp ließ sich zunächst vom Anwalt des echten Claas Relotius bestätigen, dass es sich um einen Dritten handelt. Radioeins ging dann zum Schein auf das Angebot des vermeintlichen Relotius ein, um den Betrüger zur Rede zu stellen.