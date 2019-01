Vermisster Reinickendorfer tot in Kaiserslautern gefunden

Ein seit dem 31. Dezember 2018 als vermisst gemeldeter Mann aus Berlin-Reinickendorf ist offenbar Opfer eines Verbrechens geworden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Leiche des Mannes am Sonntagnachmittag in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) gefunden. Zudem sei in der Nähe von Stuttgart (Baden-Württemberg) ein 37-Jähriger festgenommen worden, gegen den nun wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt werde.