Die Brandenburger Polizei hat bei einer Durchsuchung am Mittwoch das nächste Paketversteck eines mutmaßlich kriminellen Versandboten ausgehoben. Auch dort soll der Verdächtige mehrere Dutzend Pakete und Sendungen gebunkert haben, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam auf Anfrage bestätigte.

Seit der 35-Jährige am Freitag in Brandenburg/Havel festgenommen worden war, sitzt er in Untersuchungshaft. In der vergangenen Woche hatte Polizei verschiedenen Orten mehr als 900 Pakete und Warensendungen gefunden. Auch der Paketdienst selbst hatte interne Ermittlungen in die Wege geleitet, nachdem im Versandgebiet einige "Unregelmäßigkeiten" aufgetreten waren.