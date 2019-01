35-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein Versandbote in Brandenburg an der Havel ist festgenommen worden, weil er hunderte Pakete und Sendungen unterschlagen haben soll. Der 35-Jährige habe die Taten gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zusätzlich größere Mengen Drogen.