Knapp zwei Jahre nach einem tödlichen Angriff auf einen Italiener im Berliner Volkspark Friedrichshain ist die Tat aufgeklärt. Ein 34-jähriger Mann aus dem niedersächsischen Cloppenburg habe die Tat gestanden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag mit.

Eine DNA-Spur am Opfer habe zu seiner Identifizierung geführt. Offenbar kannten sich Opfer und Täter nicht, das Motiv für die Tat bleibt rätselhaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch hier die psychische Erkrankung des Verdächtigen eine Rolle gespielt hat.

Der Mann hatte sich in der Vergangenheit wiederholt in Berlin aufgehalten, so auch im Jahr 2017 für mehrere Monate. Durch Straftaten war er bis dahin nicht in Erscheinung getreten.

Das 34-jährige Opfer war mit einer Vielzahl von Stichen in den Oberkörper getötet worden. Passanten hatten den Italiener schwer verletzt in dem Park gefunden. Alarmierte Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen.