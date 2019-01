Waldschäden in Brandenburg

Ein Jahr nach dem Orkantief "Friederike" sind die Spuren in den Wäldern Brandenburgs immer noch sichtbar. Die Aufforstung der betroffenen Gebiete dauert nach Angaben des Waldbesitzerverbands-Brandenburg an. "Wir hatten erhebliche Schäden", sagte der Geschäftsführer der Vereinigung, Martin Hasselbach, am Donnerstag zur Deutschen Presse-Agentur. Der Landesbetrieb Forst Brandenburg geht davon aus, dass bei den Stürmen im vergangen Jahr insgesamt 1,25 Millionen Festmeter Holz im Land beschädigt wurden.