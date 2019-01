Jörg Neukölln Mittwoch, 30.01.2019 | 15:40 Uhr

Also ich kenne schon einige (West)Berliner die ins Umland gezogen sind. Manche um sich dort den Traum von einer Villa im Grünen (also ein eigenes Haus) zu verwirklichen, andere weil sie keine billige Wohnung mehr in der Stadt finden ( nur in den beliebten Gettos in Mahrzahn, Spandau und Reinickendorf ) andere die dem Jugendwahn in Berlin entfliehen wollen, den Alltagsstress auf den Straßen , U Bahnen etc. nicht mehr ertragen können.



Und natürlich auch Leute die sich dort wohler fühlen.