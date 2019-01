Ein Fußgänger ist in Wittenberge (Prignitz) von einem Kleintransporter angefahren worden und kurz darauf gestorben. Am frühen Mittwochabend habe der 81-Jährige die Kyritzer Straße überquert, sagte eine Sprecherin der Brandenburger Polizei rbb|24 am Donnerstag.

Der Mann sei aus einem Haus gekommen und habe zu seinem Fahrzeug gehen wollen, das an der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt war. Dabei habe ihn der Kleintransporter, der von einer 23-Jährigen gesteuert wurde, erfasst. Der 81-Jährige sei seinen Verletzungen noch am Unfallort erlegen. Ein Gutachter solle die Unfallursache klären.