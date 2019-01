Der gewaltsame Tod des Bürgermeisters von Danzig, Paweł Adamowicz, hat nicht nur in Polen sondern auch in Deutschland Bestürzung ausgelöst. Der 53-Jährige erlag seinen Verletzungen nach einem Messerangriff am Montag im Krankenhaus [Bericht bei tagesschau.de]. Zum Zeichen der Trauer wurden in Danzig die Flaggen auf halbmast gesetzt, viele Anwohner zündeten vor dem Rathaus Kerzen an.