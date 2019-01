Ein guter Beobachtungsplatz reicht aus, dazu noch ein scharfer Blick: Bei der Stunde der Wintervögel werden wieder die in heimischen Gärten lebenden Vögel gezählt. Die bundesweite Aktion des Naturschutzbundes (NABU) und des bayerischen Landesbundes für Vogelschutz startet am Freitag und läuft zunächst bis zum Sonntag: Dann sind alle Interessierten aufgerufen, eine Stunde lang die Wintervögel an bestimmten Orten zu zählen - in eigenen Garten, beim Waldspaziergang oder mitten in der Stadt. Ab 7. Januar können sich dann auch Schulkinder beteiligen: Zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern sollen auch sie Wintervögel in ihrem Umfeld, sei es auf dem Pausenhof oder dem Spielplatz, zählen und auf speziellen Karten dokumentieren. Einsendeschluss für alle Zählkarten (Download in der Infobox) ist der 15. Januar.