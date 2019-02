Ein 14-jähriger Junge ist in Berlin-Köpenick bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Jugendliche am Dienstagnachmittag in der Wendenschloßstraße von einem Pkw erfasst, als er die Fahrbahn überqueren wollte.

Der Junge stürzte und erlitt Verletzungen an Kopf und Beinen und kam in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er nicht auf den Straßenverkehr geachtet, als er aus einer Tram ausstieg.