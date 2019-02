Der 30-stündige Stromausfall in Köpenick ist glimpflich verlaufen, ein Schock aber war es doch: Innensenator Geisel will die Erfahrungen nun auswerten. Verbesserungsbedarf sieht er schon jetzt bei der Information der Bürger. Und er will den Ausnahmefall üben.

Im nächsten Jahr könnte es in Berlin eine große Katastrophenschutzübung geben. Das sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag im rbb. Hintergrund dieser Ankündigung ist der rund 30-stündige Stromausfall in Berlin-Köpenick am Dienstag und Mittwoch.

Wichtig seien regelmäßige Übungen, um Katastropheneinsätze zu trainieren, sagte Geisel in der Abendschau. "Man kann solche Fälle - Stromausfall oder gar Katastrophen - nicht planen", stellte Geisel fest. "Aber man kann sich vorbereiten."