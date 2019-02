Gesperrt wird die Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahndreieck Oranienburg. Zudem ist die Zufahrt von der B96 zur A10 in Richtung Hamburg/Rostock ebenfalls gesperrt. Die Einschränkungen sollen nach Informationen der Berliner Verkehrsinformationszentrale [externer Link] am Montag früh gegen 05.00 Uhr aufgehoben werden.

Autofahrer, die am Wochenende in Richtung Rostock oder Hamburg fahren wollen, müssen sich auf größere Behinderungen einstellen. Aufgrund des Ausbaus des Berliner Rings wird am Freitag ab 22.00 Uhr die A10 für das gesamte Wochenende voll gesperrt.

Der aus Richtung Hamburg und Rostock kommende Verkehr wird in Fahrtrichtung Berlin-Pankow an der A10-Anschlussstelle Oberkrämer abgeleitet und über die U65 via Marwitz, Velten, Pinnow zur A10-Anschlussstelle Birkenwerder geleitet. Der in der Gegenrichtung kommende Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg und Rostock wird an der Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet und über die U36 via Pinnow, Velten, Marwitz zur Anschlussstelle Oberkrämer geleitet.

Wer aus dem Norden kommt und über Tegel in die Stadt reinfahren will, wird von der Anschlussstelle Oberkrämer über die U34 via Marwitz zur A111-Anschlussstelle Hennigsdorf geleitet. Der von der B96 aus Richtung Oranienburg und Stralsund kommende Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg, Rostock wird zur A111-Anschlussstelle Hennigsdorf geführt, dort abgeleitet und über die U36 via Hennigsdorf, Velten, Marwitz zur A10-Anschlussstelle Oberkrämer geleitet.