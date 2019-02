Weil die Fahrbahn saniert wird, können Autofahrer am Wochenende die A10 zwischen Dreieck Pankow und Birkenwerder auf dem nördlichen Berliner Ring nicht befahren. Das teilt die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Die Sperrung gilt ab Freitagabend, 22 Uhr, für die Fahrtrichtung Dreieck Havelland (Hamburg) und dauert bis voraussichtlich Sonntag, 10. Februar, 8 Uhr.

Die VIZ rät: Wer von der A114 kommt, soll bereits an der Ausfahrt Bucher Straße abfahren. Es wird empfohlen, via Hobrechtsfelder Straße, Schönerlinder Chaussee, B 109 zur B 273, zu fahren und von dort der ausgeschilderten Umleitung über B 96 zum Kreuz Oranienburg (A 10) zu folgen.

Allgemein wird eine weiträumige Umfahrung der Sperrung über die A111 empfohlen. Die Fahrspuren in Richtung Berlin sind nicht betroffen.