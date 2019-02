A10 im Norden Berlins wird am Wochenende gesperrt

Der nördliche Berliner Ring wird am Wochenende in Fahrtrichtung Hamburg zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Birkenwerder gesperrt. Das gilt ab Freitag um 22 Uhr bis voraussichtlich Sonntag um 8 Uhr. Der Verkehr wird über die A11 zur Anschlussstelle Wandlitz umgeleitet. Von dort führt die beschilderte Umleitungsstrecke auf der B273 über Wensickendorf und Oranienburg zur Autobahn 10. Die Fahrbahn in Richtung Berlin ist nicht betroffen.

Der Abschnitt ist schwer durch Risse und Löcher beschädigt. Die Deckschicht werde teilweise erneuert, um die sichere Nutzung bis zum geplanten Ausbau im September zu gewährleisten, sagte ein Sprecher der Havellandautobahn dem rbb. Die Autobahnen 10 und 24 sollen bis 2022 zwischen dem Dreieck Pankow und Neuruppin ausgebaut und saniert werden - unter fahrendem Betrieb.

Es sind nicht die einzigen Bauarbeiten, die Auto-, Bus- und Lkw-Fahrer auf der A10 einschränken: Erst am vergangenen Wochenende konnte die A 10 zwischen Oberkrämer und Kreuz Oranienburg in beiden Richtungen wieder freigegeben werden. Zuvor waren dort Arbeiten an der Brücke erledigt worden, die die A111 mit der A10 verbindet. Nach der Sperrung ist vor der Sperrung. Der nächste Brückeneinhub ist nur wenige Kilometer weiter bei Birkenwerder für Ende März geplant.