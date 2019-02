Autofahrerinnen und Autofahrer müssen wegen umfangreicher Bauarbeiten am Nördlichen Berliner Ring Mitte April mit starken Beeinträchtigungen rechnen. Die A10 soll von 12. bis 15. April zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder (beide Oberhavel) in beide Richtungen voll gesperrt werden, teilte das Unternehmen Havellandautobahn am Mittwochabend mit.