Das beliebteste Passwort der Deutschen ist laut dem Potsdamer Hasso-Plattner-Institut "123456". Dies ist aber auch am einfachsten zu knacken. Deshalb rufen Datenschützer am Freitag dazu auf, ihre Passwörter zu ändern. Von Franziska Ritter

"Grundsätzlich gilt, ein sicheres Passwort ist individuell. Zum einen sollte man es nur bei einem Dienst einsetzen und zum anderen, sollte es nicht erratbar sein – also möglichst nichts was im Duden steht und im Zweifel sollte man mehr in die Länge des Passworts investieren, als in die Komplexität", erklärt Eikenberg.