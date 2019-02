Fluchtversuch aus dem Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde: Die beiden Gelbbrustkapuzineräffchen Obi und Philippa sind am Donnerstag durch ein Schlupfloch im Zaun ihres neuen Geheges ins Freie geklettert. Wie Tierpark-Sprecherin Christiane Reiss rbb|24 sagte, hätten Pfleger am Morgen sogar beobachten können, wie die Affen entwischten.

Gesehen wurden die Flüchtigen dann wieder gegen 12 Uhr: Angaben der Polizei zufolge meldete ein Taxifahrer die Äffchen an der Fassade der benachbarten Hochschule für Technik und Wirtschaft. Ein Affe hing, unbeeindruckt vom Geschehen, beim Eintreffen der Beamten an einem Fenster, wie in einem Tweet der Polizei zu sehen ist. Demnach zogen sie sich zwar in den Tierpark zurück - geschnappt werden konnten die flinken Äffchen bislang aber trotzdem nicht.