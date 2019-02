Als Kind bemerkt Alex, dass mit seinem Vater etwas nicht stimmt: Cholerische Ausbrüche, leere Weinflaschen hintern Sofa. Die Familie gerät in einen Zustand ständiger Angst. Für Alex wird der Vater zur Warnung für das eigene Leben. Von Kim Neubauer

Für den Sohn ist das unverständlich. Er spürt auch immer öfter, dass zwischen seinen Eltern etwas nicht stimmt. Er hört lautstarke Auseinandersetzungen, in denen der Vater immer dominiert.

"Als ich gemerkt habe, dass mein Vater krank ist, muss ich um die zehn Jahre alt gewesen sein", erzählt Alex. Auf einmal geht der Unternehmer nicht mehr regelmäßig zur Arbeit und verlässt an manchen Tagen sogar kaum noch das Bett.

"Viele Menschen sagen über ihre Kindheit, dass es die unbeschwerteste Zeit in ihrem Leben war. Das kenne ich einfach nicht", sagt Alex ganz ohne Bedauern in der Stimme. Eigentlich heißt Alex anders, ist inzwischen Anfang dreißig und redet ganz bewusst über die Erlebnisse, die er mit einem alkoholkranken Elternteil schon sehr früh machen musste.

In Deutschland leben schätzungsweise sechs Millionen erwachsene Menschen , die in suchtbelasteten Familien aufgewachsen sind.

"Mein Vater konnte jeden Moment ausrasten. Er ist zwar nie gewalttätig geworden, aber er war ein Choleriker", sagt Alex. Besonders schlimm sei gewesen, dass Alex, seine beiden Brüder und seine Mutter nie wussten, wie die Laune des Vaters sein würde, wenn sie nach Hause kamen. Das Wort "Ungewissheit" fällt in seinen Erzählungen immer wieder, wenn auch Alex gleichzeitig von seiner liebevollen Mutter erzählt. Doch die Launen des Vaters bestimmen das ganze Leben der Familie.

Aus Unverständnis über das Verhalten seines Vaters beginnt Alex, mit aller Macht gegen ihn zu arbeiten, ihn mit seiner Krankheit zu konfrontieren und zurück zu schreien. Am täglichen Trinken des Vaters, ändert das wenig. Das lässt seinen Sohn und den Rest seiner Familie hilflos zurück. "Ich habe für meinen Vater lange Zeit nur Ablehnung empfunden und wollte nie so werden wie er." Es habe auch immer wieder Zeiten gegeben, in denen er trocken gewesen sei, aber nie konnte sich jemand sicher sein, wie lange diese Phasen anhalten würden.

Es sind die leeren Weinflaschen hinterm Sofa, die den Vater verraten. Sie sind einfach zu schlecht versteckt, um sie vor seiner Familie geheim zu halten. Auch vor den drei Söhnen trinkt er Alkohol, mal ein Bier zum Abendessen, die großen Mengen kommen aber erst, wenn er allein ist. „Ich hab einfach gedacht, der liebt uns nicht genug und der muss sich verdammt nochmal zusammenreißen und aufhören zu trinken. Deshalb war ich so wütend."

Alex beschreibt seine Familie als sehr weltoffen. Sie seien zusammen in die USA und nach Asien gereist, regelmäßig gemeinsam im Skiurlaub gewesen. Sein Vater war als kulturinteressierter Mensch immer mit dabei und übernahm gern die Reiseplanung. Er liebt klassische Musik und legt viel Wert darauf, dass seine Söhne genug Bildung bekommen und später auf jeden Fall zur Uni gehen können. Das passt nicht in das Bild eines Klischee-Alkoholikers. Doch in der Realität gebe es dieses Klischee ohnehin nicht, sagt Alex. "Alkoholiker sind Menschen, die sich nicht im Griff haben", unabhängig von Gesellschaftsschicht und der Höhe des Gehalts.

Nur selten bringt Alex Freunde mit nach Hause, denn er weiß nie, in welchem Zustand sich sein Vater gerade befindet. "Ich habe auch lange Zeit mit niemandem darüber gesprochen. Es gibt in alkoholkranken Familien manchmal so etwas wie ein unausgesprochenes Schweigegebot.“

Alex wollte seine Eltern schützen, sagt er, und er hat sich auch irgendwie geschämt. Erst viel später erzählt er seinem besten Freund von seinem Vater und der Alkoholsucht. "Das war eine ganz große Erleichterung. Trotzdem konnte er meine Erfahrungen natürlich nicht so nachvollziehen wie Menschen, die selbst in einer Suchtfamilie aufgewachsen sind."