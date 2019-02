Wieder ist ein Lieferwagen des Versandhändlers Amazon in Berlin durch ein Feuer zerstört worden - die Polizei geht von Brandstiftung aus. Erst eine Woche zuvor hatten Unbekannte mehrere Transporter angezündet und ein Amazon-Büro in Mitte attackiert.

Ein Transporter des Versandhändlers Amazon ist in der Nacht zum Donnerstag in Berlin-Friedenau durch ein Feuer zerstört worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen rbb|24. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Weil es sich um eine politisch motivierte Tat handeln könnte, ermittelt der polizeiliche Staatsschutz. Es ist der vierte derartige Fall innerhalb einer Woche.

Eine Woche zuvor waren in den Ortsteilen Gesundbrunnen (Mitte) und Karlshorst (Lichtenberg) drei weitere Transporter des Versandhändlers zerstört worden. Kurz zuvor hatten Vermummte ein Amazon-Büro in der Krausenstraße in Mitte attackiert. Sie warfen Scheiben mit Steinen ein und beschmierten die Fassade mit Farbe. Amazon hatte dort vor wenigen Jahren ein Entwicklungszentrum errichtet. Unbekannte Täter warfen außerdem Farbbomben auf das Wohnhaus von Amazons deutschem Chefentwickler für Künstliche Intelligenz in Falkensee.

Mit einer Nachricht auf der linksextremen Internetseite "Indymedia" hatte sich eine anonyme Gruppe zu den Anschlägen bekannt. Man wolle damit ein Zeichen gegen die "Amazonisierung der Welt" setzen. Ob der Brand vom frühen Freitagmorgen in Friedenau mit den Attacken zuvor zusammenhängt, ist noch nicht bekannt. Es gibt bisher keine Informationen zu möglichen Tätern.