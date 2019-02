In Berlin-Weißensee haben in der Nacht zum Donnerstag mehrere Fahrzeuge gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr standen in der Hansastraße zwei Kleintransporter und an der Ecke Hansastraße/Orankeweg ein weiteres Auto in Flammen. Die Polizei sprach hingegen von lediglich zwei brennenden Fahrzeugen und zwei angrenzenden Autos, die in Mitleidenschaft gezogen wurden.