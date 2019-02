Wieder sind in Berlin Dutzende Fahrzeuge demoliert worden. Am Dienstagmorgen stellte ein Autobesitzer in Treptow-Köpenick einen zerstochen Reifen an seinem Pkw fest und alarmierte die Polizei.



Die Beamten fanden anschließend in Bohnsdorf an insgesamt 62 Wagen zerstochene Reifen und zum Teil Lackschäden. Darüber hinaus haben Unbekannte an fünf Fahrzeugen Davidsterne in den Autolack geritzt.



Erst am Montag wurden in Charlottenburg 34 Autos mit zerstochenen Reifen entdeckt. Am 25. Januar waren es in Neukölln rund 100 Fahrzeuge.