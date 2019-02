In Berlin und Brandenburg ist im vergangenen Jahr die Zahl der Badetoten deutlich gestiegen. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte, ertranken in Brandenburg im Jahr 2018 28 Menschen und damit sechs mehr als im Jahr zuvor. In Berlin verdoppelte sich gar die Zahl der Badetoten im vorigen Jahr sogar: 2018 ertranken in Berliner Gewässern zwölf Menschen, während es laut DLRG im Jahr 2017 fünf Todesfälle gab.



Bundesweit sei die Zahl der Todesopfer nach Badeufällen im letzten Jahr auf insgesamt 504 Menschen gestiegen, 2017 waren es noch 100 Opfer weniger. Laut DLRG ist die Mehrzahl der Opfer dabei männlich, von fünf Badetoten ist eine Person weiblich. Zu den Ursachen der gestiegenen Opferzahl äußerte sich die DLRG nicht, allerdings war der Sommer 2018 sehr warm und trocken und viele Bäder und Badestellen verzeichneten Rekordbesucherzahlen.