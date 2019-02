Am Montag geht die große BVG-Baustelle rund um den U-Bahnhof Wittenbergplatz in die nächste Bauphase. Bis Ende März werden hier die Weichen erneuert - die Gleisanlage gehört laut BVG zu den am meisten beanspruchten im gesamten Netz. Durch die Arbeiten kommt es auf mehreren Linien zu Vollsperrungen.

Dafür fährt die Linie U2 nach wochenlanger Sperrung wieder zwischen Zoologicher Garten und Gleisdreieck. Damit wird auch der Bahnhof Bülowstraße wieder bedient. Die Bauarbeiten sollen bis zum 3. März abgeschlossen sein.

Danach folgt der dritte Bauabschnitt: Die U9 wird bis 21. März zwischen Berliner Straße und Zoologischer Garten gesperrt, stattdessen fährt Schienenersatzverkehr.

Zudem wird noch der Tunnel am Bahnhof Wittenbergplatz saniert. Um in dieser Phase die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, fänden diese Arbeiten ausschließlich in den Abend- und Nachtstunden statt, teilte die BVG mit. Die Arbeiten sollen vom 10. März bis zum 6. Juni 2019 dauern. U2 und U3 fahren in dieser Zeit wie gewohnt. Die U1 bleibt unterbrochen.