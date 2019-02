Turm der Garnisonkirche in Potsdam wird hochgemauert

An der Baustelle des Garnisonkirchturms in Potsdam sollen einem Bericht der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" zufolge in der kommenden Woche die oberirdischen Bauarbeiten beginnen.

Wieland Eschenburg, der Sprecher der Stiftung Garnisonkirche, wollte den Bericht über den Startschuss für den Hochbau weder bestätigen noch dementieren, sagte jedoch, es sei zu diesem Anlass keine öffentliche Veranstaltung geplant. "Das geht unter anderem aus Gründen der Versicherung nicht." Die Stiftung werde aber über den Fortgang der Arbeiten informieren.