Berliner Schülerin soll gemobbt worden sein - Ursache für den Tod der Elfjährigen ist weiter unklar

04.02.19 | 13:51 Uhr

Nach dem Tod einer Elfjährigen in Berlin dauern die Ermittlungen weiter an. Auch die Todesursache ist laut Staatsanwaltschaft weiter unklar. Medien hatten von einem möglichen Selbstmordversuch berichtet. Fachleute warnten am Montag vor voreiligen Schlüssen.

Nach dem Tod einer elfjährigen Schülerin im Bezirk Reinickendorf sind die Hintergründe weiter unklar. Die Ermittlungen liegen inzwischen bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Wie eine Sprecherin rbb|24 am Montagmittag sagte, wird es noch einige Tage dauern, bis neue Erkenntnisse vorliegen. Auch die angekündigte Obduktion des Leichnams habe noch nicht stattgefunden. Der Tod der Elfjährigen war am Samstag bekannt geworden. Medienberichten zufolge soll sie vor einigen Tagen einen Suizidversuch unternommen haben und später an den Folgen im Krankenhaus gestorben sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Möglicherweise war das Mädchen durch Mobbing an ihrer Schule in Bedrängnis geraten.

Schulleiterin weist Mobbing-Gerüchte zurück

Daniela Walter, die Leiterin der Hausotter-Grundschule, hatte dem rbb am Samstag gesagt, dass es im vergangenen Jahr in der Klasse des Mädchens Vorfälle gegeben habe. Eltern seien auf sie zugekommen und man habe sich dann mit Schulsozialarbeitern und der Klassenlehrerin zusammengesetzt. "Wir haben dann mit den Mädchen darüber gesprochen und Zielvereinbarungen getroffen", so die Schulleiterin. Am Ende des Jahres hätte ein Teil der Mädchen die Schule verlassen. Seit dem laufenden Schuljahr sei Ruhe eingekehrt. "Es gibt natürlich Gekabbel, aber nicht Mobbing, wo über längere Zeit ein Kind wirklich unter Druck gesetzt und malträtiert wird", sagte Walter.



Landeselternausschuss sieht Eltern in der Pflicht

Der Berliner Landeselternausschuss sieht beim Vorgehen gegen Mobbing unter Schülern nicht nur die Schulen in der Pflicht. "Hier sind auch die Eltern gefragt", sagte der Vorsitzende des Gremiums, Norman Heise, am Montag der Nachrichtenagentur dpa. Wenn sich ein Kind zurückziehe, nicht zur Schule wolle oder plötzlich schlechte Noten habe, seien das Alarmzeichen, auf die Eltern reagieren müssten. Eine große Rolle spielt laut Heise Cyber-Mobbing. Auch hier seien die Eltern in der Pflicht. "Es kann nicht sein, dass sie ihren Kindern ein Smartphone schenken und den Rest dann der Schule überlassen." Dabei sei wichtig, dass Eltern die Gefahren auch kennen, die ihren Kindern im Internet drohen.

Schüler-Vertretung fordert offene Debatte über Mobbing

Kritik kommt auch vom Landesausschuss der Berliner Schülerinnen und Schüler. Diese haben am Montag eine offene Debatte über Mobbing gefordert. Das ganze Klima an den Schulen müsse sich ändern, sagte die Vorsitzende des Ausschusses, Eileen Hager, der dpa. Viele Schülerinnen und Schüler trauten sich nicht, sich in Mobbing-Fällen an Lehrer und Sozialarbeiter zu wenden. Es sei bekannt, dass es auch schon an Grundschulen Mobbing gebe, sagte Hager. Die 18-Jährige forderte vor allem Eltern dazu auf, sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen.



Potsdamer Wissenschaftler warnt vor vorschnellen Erklärungen

Der Erziehungswissenschaftler Sebastian Wachs warnte davor, den mutmaßlichen Selbstmord der Grundschülerin allein auf mögliches Mobbing zurückzuführen. "Ein Selbstmord ist eine extreme Handlung - bei Erwachsenen und auch bei Kindern. Menschen begehen ihn nicht einfach so. Oft kommen verschiedene Faktoren zusammen, monokausale Erklärungen greifen zu kurz", sagte Wachs, der an der Uni Potsdam lehrt. Mobbing als einzige Ursache für einen Suizid sei selten. Oft kämen weitere Faktoren wie psychologische Auffälligkeiten und Vereinsamung hinzu.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sollten Sie selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, oder dies bei Angehörigen vermuten, suchen Sie bitte umgehend Hilfe. Bei der Telefonseelsorge finden Sie rund um die Uhr Ansprechpartner, auch anonym. Telefonnummern der Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222 www.telefonseelsorge.de Weitere Infos und Hilfsmöglichkeiten zum Thema Mobbing finden Sie auch unter schueler-gegen-mobbing.de

