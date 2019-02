Die Karl-Marx-Allee wird an der Ecke Grunerstraße in den nächsten Wochen neu gestaltet. Wie die Senatsbauverwaltung am Montagabend mitteilte, entsteht unter anderem ein 4,5 Meter breiter Radweg. Von Dienstag 9 Uhr an ist deshalb für sechs Wochen das Rechtsabbiegen aus der Grunerstraße in die Karl-Marx-Allee Richtung Strausberger Platz nicht möglich.