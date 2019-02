In den Berliner Ortsteilen Gesundbrunnen (Mitte) und Karlshorst (Lichtenberg) haben in der Nacht zum Freitag mehrere Transporter des Versandhändlers Amazon gebrannt.

Um kurz nach 2.00 Uhr habe ein Zeuge Flammen in einem Lieferwagen in der Wallensteinstraße in Berlin-Karlshorst bemerkt, teilte die Polizei am Freitag mit. Diese griffen auf einen zweiten Lieferwagen über. Gegen 2.30 Uhr habe dann eine Zeugin Flammen in einem Transporter in der Eulerstraße im Stadtteil Gesundbrunnen gesehen, hieß es weiter.

Die Feuerwehr konnte alle Brände löschen. Beide Zeugen hatten den Angaben zufolge nicht gesehen, was die Brände ausgelöst hatte. Da es sich um eine politisch motivierte Tat handeln könnte, ermittelt der Staatsschutz.