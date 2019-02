Zwei Autos der Deutschen Bahn in Flammen aufgegangen

In Charlottenburg

Zwei Autos der Deutschen Bahn sind am frühen Montagmorgen in Berlin-Charlottenburg in Flammen aufgegangen. Die beiden Fahrzeuge brannten vollständig aus, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Eine Anwohnerin alarmierte die Feuerwehr demnach gegen drei Uhr am frühen Montagmorgen. Verletzt wurde nach Behördenangaben niemand. Der Staatsschutz ermittelt.