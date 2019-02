Die meisten Waffen haben demnach die Einlasskontrolleure am Gericht in Moabit sichergestellt: Insgesamt gut 2.000 Hieb- und Stichwaffen und gut 7.000 sonstige Waffen oder gefährliche Gegenstände.

Schusswaffen sind im Jahr 2018 demnach zwar in keinem Gericht in Berlin sicher gestellt worden. Dafür Pfefferspray, Werkzeuge, Nagelfeilen, Schlagstöcke, Handfesseln und einiges mehr. In einigen Amtsgerichten gibt es doppelt so viele Waffenfunde wie im Jahr davor. Hier sei zum Teil aber auch intensiver kontrolliert worden, so Justizstaatssekretärin Martina Gerlach.