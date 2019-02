Ein aggressiver Hund hat zwei Frauen in Berlin-Hellersdorf so schwer attackiert, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses in der Lily-Braun-Straße hätten plötzlich am Mittwochabend nicht enden wollende Schreie aus einer Wohnung gehört, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Daraufhin hätten sie die Tür gewaltsam geöffnet und eine 19-Jährige mit schweren Handverletzungen angetroffen.