Bei der Versorgung eines Patienten in Berlin-Kreuzberg sind Feuerwehrleute angegriffen und verletzt worden. Die Feuerwehr war am Sonntagnachmittag zu einem medizinischen Notfall in eine Wohnung gerufen worden, sagte ein Sprecher rbb|24. Dort seien die Einsatzkräfte von Angehörigen des Patienten angegriffen und verbal bedrängt worden. Sie hätten nicht verstanden, dass die Einsatzkräfte sich bereits in der Wohnung um den Patienten kümmern wollten, bevor sie ihn ins Krankenhaus brachten.