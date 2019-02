Bild: rbb/Renata Kaminska

Am Landwehrkanal in Berlin-Mitte - Unbekannte schänden Gedenkstätte für Rosa Luxemburg

26.02.19 | 16:45

Am Landwehrkanal in Berlin-Tiergarten haben Unbekannte die Gedenkstätte für Rosa Luxemburg geschändet. Sie beschmierten die Gedenktafel am Uferweg mit weißer Farbe und hinterließen die Schriftzüge "Doctrian of Hate" sowie "Holocaust 1932 Ukrainien". Die Porträts von Luxemburg und Karl Liebknecht waren mit weißen Kreuzen verunziert. Entdeckt wurden die Parolen von Spaziergängern am Dienstagvormittag.

Am 15. Januar 1919 ermordet

Luxemburg und Liebknecht gelten als Wegbereiter des Kommunismus und waren am 15. Januar 1919 von reaktionären Freikorpsangehörigen ermordet worden. Dort, wo Luxemburgs Leiche in den Landwehrkanal geworfen wurde, war 1987 die Gedenkstätte eingerichtet worden, die aus zwei Teilen besteht: der Gedenktafel an der Backsteinmauer und dem Namenszug Luxemburgs am Ufergeländer, gefertigt aus gusseisernen Buchstaben.

Millionen Tote bei Hungersnöten in der Ukraine

Mit ihren Aussagen wollen die Täter offenbar einen Zusammenhang mit dem Vorgehen der Sowjets gegen die ukrainische Bevölkerung in den 20er- und 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts herstellen. So sollen bei Hungersnöten 1932 und 1933 mindestens 3,5 Millionen Menschen ums Leben gekommen sein ("Holodomor"). Unter Historikern ist bis heute umstritten, ob die Hungersnöte durch die Politik des sowjetischen Diktators Josef Stalin oder durch wetterbedingte Missernten ausgelöst wurden. Die Ukraine hatte den "Holodomor" 2003 offiziell zu einem Völkermord am ukrainischen Volk erklärt. Später erkannten ihn auch andere Staaten, wie zum Beispiel die USA, Kanada und der Vatikan, als Genozid an.

Ähnlicher Anschlag auf Marx-Gedenkstätte in London

Die in Berlin erscheinende Tageszeitung "Neues Deutschland" weist daraufhin, dass die Attacke an einen ähnlichen Farbanschlag in London erinnert. Dort war die Karl-Marx-Gedenkstätte auf dem Highgate-Friedhof Anfang Februar geschändet worden. Auch die in Berlin verwendeten Parolen erinnerten an die Tat in London. Dort hätten die Täter den Gedenkstein mit roter Farbe beschmiert und einen "bolschwistischen Holocaust 1919 - 1953" angeprangert.



Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Beitrags war nicht gekennzeichnet, dass die Informationen zur Attacke in London von der Tageszeitung "Neues Deutschland" stammen. Wir bitten, dies zu entschuldigen.

Gedenken an den 100. Todestag am 15. Februar 2019

Bild: rbb/ Goltz 100 Jahre nach ihrer Ermordung haben am Sonntag in Berlin Tausende Menschen an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert. Unter dem Motto "Luxemburg-Liebknecht-Ehrung 2019" ist eine Demonstration vom Frankfurter Tor aus Richtung Gudrunstraße gezogen.

Bild: rbb/ Goltz An der Demonstration auf der Frankfurter Allee waren eine Vielzahl von Gruppen beteiligt.

Bild: rbb/ Goltz Die Organisatoren, die "LL-Initiative", bezeichnen sich als Bündnis von linken Parteien, Organisationen und autonomen Gruppen. "Wir demonstrieren für Frieden und internationale Solidarität, gegen Ausbeutung, gegen den Abbau demokratischer Rechte und das Anwachsen faschistischer Gefahren", heißt es in einer Mitteilung auf der Website der Organisatoren.

Bild: rbb/ Goltz Ob dazu auch die Solidarität der Berliner Antifa mit der RAF zählt, ist unklar.

Bild: dpa/ Carstensen Ein Teil der Demonstranten bekannte sich zu den "Gelbwesten", eine Protestbewegung, die in Frankreich auf die Straßen geht.

Bild: dpa/Jörg Carstensen Parallel zu der Demonstration gab es ein stilles Gedenken an der Gedenkstätte der Sozialisten am Zentralfriedhof Friedrichsfelde. Führende Landes- und Bundespolitiker der Linken legten Kränze und Blumen nieder.

Bild: dpa/ Carstensen An der Gedenkveranstaltung nahmen nach Angaben eines Sprechers Tausende Menschen teil.

Bild: dpa/ Carstensen Auch Ex-Fraktionschef Gregor Gysi, Chef der Europäischen Linken, und Maite Mola waren mit dabei.



