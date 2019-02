rbb|24: Frau Dietrich, weshalb sind Sie in die Krankenwohnung für Obdachlose gekommen?

Manuela Dietrich: Ich konnte nicht mehr laufen, war unterkühlt. Und dann haben sie mich unter der Brücke aufgegabelt, wo ich gelebt hab'. Und jetzt kann ich wieder laufen.

Die Caritas hat Sie aufgelesen, aber Sie sind nicht gleich mitgekommen. Warum nicht?

Weil ich mich geschämt habe. Weil ich voll bis zum Hals in Kot und Urin stand. Da hab' ich mich nicht getraut mitzufahren, als sie mich das erste Mal gefragt haben in der Nacht. Ebenso beim zweiten Mal. Erst beim dritten Mal nicht: Da hab' ich meine Kompagnons gebeten, heißes Wasser zu besorgen. Die haben dann eine Decke gespannt. In so einer Nische unter der Brücke, unter der wir gelegen haben, konnte ich mich erstmal prophylaktisch abseifen. Ein Kumpel hat mir geholfen, weil ich ja hinten nicht rankomme. Damit das nicht ganz so extrem schnuppert. Das ist ja nicht so angenehm. Und dann hat mich die Caritas abgeholt.

Das heißt, Sie haben sich bei der Kälte ausgezogen und gewaschen?

Ja.

Und wo hatten Ihre Kumpels das heiße Wasser her?

Da gibt's ja Imbisse und Bäckereien, da kriegen wir immer heißes Wasser. Schon allein für Kaffee oder wenn wir unsere Fünf-Minuten-Terrine gemacht haben. Man muss ja auch was Warmes essen. Aber wir haben auch immer warmes Essen geschenkt bekommen, von den Passanten.